Российская рыба хочет в Перу

Россельхознадзор призывает перуанских коллег открыть рынок для поставок рыбы и рыбопродукции из РФ. Ветеринарное ведомство попросило посла республики Хуана дель Кампо посодействовать в скорейшем решении вопроса.

Помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев провел видеопереговоры с чрезвычайным и полномочным послом Перу Хуаном дель Кампо. Российская сторона подняла вопрос об открытии рынка республики для поставок рыбы и рыбной продукции из РФ.

Перечень компаний, заинтересованных в таком экспорте, а также проект ветеринарного сертификата для поставок ранее отправили в адрес Национальной службы рыболовной санитарии Перу (SANIPES).

Артем Даушев обратил внимание на дисбаланс в торговле сельскохозяйственными товарами между двумя странами.

«Так, 55 перуанских предприятий имеют право на отгрузки рыбы и рыбопродукции в Россию. За 2020 год они поставили больше 12 тыс. тонн товаров на территорию РФ, за пять месяцев 2021 года – уже около 7 тыс. тонн. В получении права на экспорт заинтересованы еще 11 компаний из Перу, Служба ожидает подробную информацию о них для рассмотрения вопроса об организации их инспекций. При этом российские компании пока не имеют права поставок своей продукции в эту страну», - рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Кроме того, ветеринарное ведомство ожидает от перуанской стороны согласования «сертификата здоровья» для отправок продукции рыболовства из РФ, переработки ее в Перу и дальнейшего реэкспорта в страны Европейского союза. Работа над документом ведется с 2018 г.

Также участники переговоров обсудили проект Меморандума о взаимопонимании между SANIPES и Россельхознадзором в сфере контроля за безопасностью импортируемых и экспортируемых рыбных продуктов и продуктов аквакультуры. Сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования.

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