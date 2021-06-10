Наука нарастит присутствие на лососевой путине

Количество научных групп для сбора оперативной информации о промысле лососей увеличат с 97 до 110, сообщил глава ВНИРО Кирилл Колончин. Аэровизуальный учет производителей запланирован на 200 водных объектах.

«Кроме того, будут продолжены работы по внедрению аэровизуального учета лососей, прошедших в реки, с борта беспилотных летальных аппаратов с последующей оценкой численности рыб методами искусственного интеллекта», - рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В институте отметили, что для усиления научного сопровождения «красной путины» утверждена программа «Лосось-2021». В нее вошел комплекс дополнительных исследований, предложенных ВНИРО для учета рисков, связанных с формированием численности лососей в период зимнего нагула в океане в 2020-2021 гг.

В части исследований преданадромных лососей возобновлена учетная траловая съемка в Беринговом море, увеличена сетка станций для экспедиций в прикурильских водах. Также организованы учетные работы с охотоморской стороны Большой Курильской гряды. К этим съемкам 1 июня приступило научно-исследовательское судно «ТИНРО».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews