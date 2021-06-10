Японских браконьеров оштрафовали на 6 миллионов

С японской шхуны Eihou maru 172, задержанной за нелегальный промысел в российских водах, сняли арест. После уплаты штрафов судно выдворили за пределы территории РФ, сообщило погрануправление.

Напомним, Eihou maru 172 была обнаружена российскими пограничниками в ИЭЗ РФ у острова Сахалин. По информации отечественных правоохранителей, судно занималось незаконным промыслом, а при задержании опасно маневрировало. На борту нашли живых крабов, крабовую продукцию и промысловое оборудование. Шхуну отконвоировали в Корсаков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, в ходе разбирательства вина капитана полностью доказана. Судовладелец и капитан привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 (нарушение правил рыболовства в морских водах), статьи 18.6 КоАП РФ (нарушение порядка прохождения контрольных точек при пересечении границы исключительной экономзоны).

Кроме того, капитана за невыполнение требований пограничников привлекли по части 2 статьи 19.4 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 6 млн рублей.

«Штраф японской стороной оплачен в полном объеме, административный арест с японского судна Eihou maru 172 снят. Рыболовецкая шхуна выдворена за пределы территории Российской Федерации в сопровождении корабля береговой охраны», – сообщили в погрануправлении.

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