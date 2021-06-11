«Русский краб» формирует коллективный иммунитет

Сейчас в группе компаний «Русский краб» доля защищенного от коронавируса персонала составляет 57%. Прививки и другие меры профилактики инфекции позволили как защитить сотрудников, так и обеспечить бесперебойную работу.

«Русский краб» включился в прививочную кампанию практически сразу после ее объявления. Экипажи вакцинируются по мере завершения рейсов, которые длятся три-четыре месяца. Решение о том, прививаться или нет, каждый сотрудник принимает сам, компания при необходимости оказывает организационную поддержку», – рассказала директор департамента по работе с персоналом Наталья Савченко.

Все больше рыбаков получают сертификат о вакцинации и выходят в рейс по результатам ПЦР-теста и теста на антитела.

На отдельных краболовных судах команды уже на 100% защищены от инфекции благодаря прививкам, сообщили Fishnews в пресс-службе «Русского краба».

В компании проводится периодическое тестирование на антитела. Также в офис «Русского краба» привлекаются специалисты для выездной вакцинации сотрудников и членов их семей. Отмечено, что генеральный директор Александр Сапожников привился в числе первых.

Напомним, в 2020 г. «Русский краб» направил более 40 млн рублей на борьбу с COVID-19. На эти средства были закуплены средства индивидуальной защиты, оборудование для термометрии и обеззараживания воздуха, проводились тестирования, дезинфекция судов и помещений, обеспечивалась обсервация заступающего в рейсы плавсостава.

В результате удалось не допустить вспышек заболевания в офисах и на флоте. Экспортная деятельность компании велась бесперебойно благодаря неукоснительному соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и ведомств стран-импортеров, подчеркнули в «Русском крабе».

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