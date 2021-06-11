Руслан Лукин: По материалам Fishnews можно писать рыбацкую летопись

Fishnews – это объединение профессиональных СМИ, которые внесли ценный вклад в формирование отраслевой среды и создание особого климата в рыбацком сообществе, считает заместитель председателя Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Республики Саха (Якутия) Руслан Лукин.

«Fishnews – это одновременно источник ценной деловой информации, универсальная площадка для обмена мнениями с коллегами и даже в некоторых случаях трибуна для отстаивания интересов рыбаков. По материалам Fishnews можно писать летопись тех бурных изменений, которые за полтора десятилетия произошли в рыбохозяйственном комплексе России», – отметил Руслан Лукин.

Он поздравил коллектив медиахолдинга с юбилеем и пожелал отраслевым журналистам дальнейшей плодотворной работы и творческих успехов.

Fishnews в этом году исполнилось 15 лет. В структуре медиахолдинга – журнал «Fishnews – Новости рыболовства», ежемесячная газета «Fishnews Дайджест» и интернет-портал Fishnews, ежедневно с понедельника по пятницу освещающий события в отрасли.

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