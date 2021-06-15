Принятие решений по путине упростят

Минсельхоз подготовил проект приказа, который официально позволит проводить заседания комиссий по регулированию вылова анадромных видов рыб по видео-конференц-связи.

Проект изменений в Порядок деятельности комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб опубликован на портале regulation.gov.ru.

Предлагается предусмотреть, что заседания комиссии могут проводиться по видео-конференц-связи, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения должны обеспечить возможность более быстрой работы комиссии, в том числе в период пандемии коронавируса.

Напомним, что деятельность региональных комиссий по анадромным регламентирована приказом Минсельхоза от 8 апреля 2013 г. № 170. Комиссии в том числе принимают решения по организации добычи тихоокеанских лососей.

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