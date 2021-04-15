Решения по добыче лососей смогут принимать по видеосвязи

Для комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб предполагается предусмотреть формат заседаний по видеоконференцсвязи. Планируется, что это поможет повысить оперативность решения вопросов организации промысла.

Федеральное агентство по рыболовству направило в Минсельхоз России предложения по изменению порядка работы комиссий по анадромным. Об этом на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета во Владивостоке рассказал замглавы ФАР Петр Савчук.

Предлагается предусмотреть возможность заседаний комиссии в режиме видеоконференции. Планируется, что это позволит комиссии оперативнее принимать решения. Учтены также предложения регионов по членству в комиссии, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что деятельность региональных комиссий по анадромным регламентирована приказом Минсельхоза от 8 апреля 2013 г. № 170. Комиссии в том числе принимают решения по организации добычи тихоокеанских лососей.

Дальневосточный научно-промысловый совет одобрил стратегии промысла тихоокеанских лососей на 2021 г. по регионам – таким образом, предварительно дается раскладка, в какие сроки будет осуществляться лов, с какими мерами регулирования, в каких объемах.

Первоначальный прогноз по вылову тихоокеанских лососей на 2021 г. – 459,3 тыс. тонн, в том числе 322 тыс. тонн горбуши и 93 тыс. тонн кеты. Для повышения точности прогнозирования подходов красной рыбы планируется усилить научное обеспечение. ДВНПС рассмотрел с этой целью проект пятилетней программы исследования лососей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews