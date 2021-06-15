В классификатор для аквакультуры внесут «кормовые» поправки

Минсельхоз подготовил изменения в Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства). В документ планируют включить перспективные кормовые ресурсы, технологии их разведения и выращивания.

Поправки опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 25 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

Раздел «Объекты аквакультуры» предлагается дополнить микроводорослями – хлореллой, спирулиной, сценедесмусом, дуналиеллой и другими видами.

В видах работ будет разделено кормление – живыми кормами и искусственными. Кроме того, в классификатор планируют включить специальные технологии разведения и выращивания кормовых объектов: микроводорослей, ракообразных (жаброногих, веслоногоих и ветвистоусых), коловраток, малощетинковых, мухи черная львинка и других.

Еще один блок поправок касается непищевой рыбной продукции. Ее список дополнят пресноводной племенной продукцией: рыбой ремонтного и маточного поголовий, икрой и молодью.

В пояснительной записке отмечено, что расширение перечня доступных кормов и кормовых добавок в классификаторе позволит увеличить кормовую базу и, как следствие, нарастить производство продукции аквакультуры. Кроме того, поправки должны обеспечить растущую потребность хозяйств в производстве кормов.

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