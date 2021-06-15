Глава Сахалинской области рассказал о «рыбных» перспективах

В рыбную отрасль Сахалинской области в ближайшие годы планируется инвестировать свыше 15 млрд рублей, заявил губернатор Валерий Лимаренко. По его словам, мощность рыбопереребатывающих предприятий собираются повысить до 1 млн тонн в год.

Валерий Лимаренко выступил перед депутатами областного парламента с отчетом о работе правительства региона в 2020 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Говоря о рыбной промышленности, губернатор перечислил некоторые инвестиционные проекты. В частности, Южно-Курильский рыбокомбинат (ЮКРК) намерен построить завод глубокой переработки рыбы мощностью 1,25 тыс. тонн сырца в сутки и склад-холодильник для единовременного хранения до 10 тыс. тонн мороженой продукции. Общий объем инвестиций – 5 млрд рублей.

Глава региона также упомянул о планах ЮКРК запустить цех по производству рыбной муки и рыбьего жира. Кроме того, в перечень инвестпроектов входят строительство лососевых рыбоводных заводов на озере Сопочное на Итурупе (ЗАО «Курильский рыбак») и на реке Комиссаровка (ООО «Тунайча»).

Всего в рыбохозяйственном комплексе региона запланировано 14 инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше 15 млрд рублей, отметил Валерий Лимаренко.

Он добавил, что в этот перечень пока не включены инвестпроекты, по которым переговорный процесс не завершен. Один из них - в Корсаковском порту, другой – в лагуне Буссе (по выращиванию молоди и строительству марикультурных ферм). «Когда это доработаем, тоже доложим депутатам», – сказал глава региона.

Он обратил внимание на перспективы в развитии рыбопереработки и аквакультуры. «Мы сейчас обсуждаем задачу, чтобы область могла перерабатывать до 1 млн тонн рыбы в год. И развивать выращивание марикультуры, а марикультура – это очень дорогие продукты, то есть это большой объем работ», – подчеркнул Валерий Лимаренко.

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