Путина началась слабее, чем год назад

Вылов тихоокеанских лососей к середине июня более чем на 40% уступает прошлогодним показателям. Отставание ученые связывают с более низкими уловами нерки в Камчатский заливе, где сейчас сосредоточен промысел.

По состоянию на 15 июня вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 1,3 тыс. тонн, что на 40,7% ниже, чем на аналогичную дату 2020 г. По данным Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), вероятной причиной низких уловов нерки в Камчатском заливе стало изменение положения устья реки Камчатка. В результате размыва косы река сбрасывает свои воды не вдоль западного побережья залива, где сконцентрированы ставные невода, а в его центральную часть. Соответственно изменился и район концентрации производителей нерки перед заходом в реку. Тем не менее Камчатский залив пока остается основным районом промысла.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, лов лососей также ведется в Хабаровском крае в подзоне Приморье, где продолжается ход гонцов горбуши и кеты. Их вылов достиг 1,027 тонны. В Сахалинской области идет нерестовая миграция симы, добыча которой составила 0,635 тонны. В Чукотском автономном округе, Магаданской области и в Приморском крае вылова пока нет.

В рамках научного сопровождения лососевой путины ВНИРО продолжает учетные траловые съемки преданадромных лососей в Беринговом море на НИС «Профессор Кагановский» и в северо-западной части Тихого океана на НИС «ТИНРО». К выполнению разреза с охотоморской стороны Большой Курильской гряды приступил НИС «Владимир Сафронов».

По информации департамента анадромных рыб ВНИРО, в прикурильских водах сохраняются высокие уловы преданадромной горбуши, а уже учтенная численность рекрутов превышает результаты съемок 2018 и 2020 гг. Однако Беринговоморская съемка не показывает высокой плотности мигрантов горбуши, что, вероятно, связано с обловом их авангарда. Это подтверждает высокая доля самцов среди учтенных рыб.

Специалисты также обращают внимание на ход лососевого промысла на Аляске. На прошлой неделе добыча лососей в этом регионе активизировалась, в частности, выросли уловы на западной Аляске. В тоже время вылов тихоокеанских лососей в центральных и юго-восточных районах Аляски остается минимальным с 2018 г.

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