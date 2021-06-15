Съемки дают шанс путине на Сахалине

Результаты последних исследований дают надежду на пересмотр прогноза по сахалинской горбуше, рассказали участники штаба лососевой путины.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел с регионами первое в этом году заседание штаба лососевой путины. Обсуждались вопросы организации лова и охраны биоресурсов.

Специалисты проводят учетные траловые съемки преданадромных лососей – в этом году научное сопровождение путины усилено. Работы в прикурильских водах продемонстрировали, по словам ученых, исключительную плотность преданадромной горбуши, следующей в Охотское море.

Это позволяет рассчитывать, что еще будут уточняться прогнозы по подходам горбуши на Сахалин, сообщили Fishnews участники штаба. Глава Росрыболовства отметил, что необходимо комплексно рассмотреть предложения по организации путины на острове по результатам прикурильской съемки. Исследования еще продолжаются.

Ранее озвучивалось, что подходы горбуши на Сахалин составят всего около 2 тыс. тонн. В связи с этим был предложен ряд ограничений лова: в частности, открытие промысла горбуши на восточном побережье острова в привязке к 50% заполнению нерестилищ.

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