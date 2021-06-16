Правила иностранного участия в рыболовстве ужесточат

Депутаты Госдумы приняли закон, понижающий до 25% долю в рыбодобывающей компании, которую может контролировать иностранный инвестор. При превышении этого порога потребуется согласование с правкомиссией.

На заседании 15 июня Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о внесении изменений в федеральные законы о рыболовстве и об инвестициях в стратегические предприятия. Поправки уточняют признаки нахождения юрлица, которое занимается добычей водных биоресурсов, под контролем иностранного инвестора.

В частности, таким признаком предлагается считать возможность распоряжаться 25% и более акций или долей рыбодобывающего предприятия, сообщает корреспондент Fishnews. Сделки, которые приводят к установлению контроля иностранного инвестора над рыбодобывающей компанией, необходимо будет согласовывать с правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

После вступления закона в силу у иностранных инвесторов будет год, чтобы снизить долю своего участия в компании до уровня менее 25% или подать ходатайство о согласовании в правкомиссию.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews