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Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий иностранное участие в рыбодобывающих компаниях до 25%

Планку для иностранных инвестиций понизят вдвое

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий иностранное участие в рыбодобывающих компаниях до 25%. При превышении этого уровня потребуется получить разрешение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

На заседании 23 марта депутаты ГД рассмотрели в первом чтении законопроект об изменении критериев, указывающих, что рыбодобывающая организация находится под контролем иностранного инвестора. Сейчас для этого необходимо, чтобы доля участия иностранного инвестора в уставном капитале компании превышала 50%. Законопроект предлагает снизить этот порог до 25% – аналогичная норма уже действует для недропользователей.

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов заявил, что эти изменения помогут решить ряд проблем, связанных с исполнением поручения президента по выявлению сделок, которые допускают контроль над отечественными рыбодобывающими компаниями со стороны иностранных граждан или юрлиц. По его словам, проверки выявили «достаточно много ситуаций», когда иностранный инвестор имеет возможность контролировать деятельность таких компаний и блокировать невыгодные для себя решения, даже если его пакет акций не достигает 50%.

По информации ФАС, ни в одном из этих случаев обращений за согласованием в правкомиссию по контролю за иностранными инвестициями не поступало. «Именно поэтому в настоящее время более 30 судебных дел находится на рассмотрении в связи с установлением факта такого незаконного контроля и, соответственно, расторжения договоров на предоставление права на добычу водных биоресурсов», – рассказал представитель антимонопольной службы. Он уточнил, что, «как правило, эти компании принадлежат гражданам КНР, иногда Республики Корея и в двух случаях гражданам Японии».

Как сообщает корреспондент Fishnews, если законопроект будет принят, иностранные инвесторы получат ровно год, чтобы согласовать свое участие в рыбодобывающих компаниях через правкомиссию либо снизить долю в уставном капитале до уровня менее 25%. Согласование правкомиссии потребуется и для будущих сделок, в результате которых иностранные граждане получат во владение 25% или более долей или акций компании.

Председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил, что профильный комитет рекомендовал поддержать законопроект. Он подчеркнул, что рыбная отрасль относится к стратегически важным, поскольку обеспечивает продовольственную безопасность, а значит и национальную безопасность, и сослался на одобрение регионов.

По итогам голосования Госдума приняла законопроект в первом чтении.

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