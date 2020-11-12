12 ноября 2020 года

Китай начал видеопроверки российских экспортеров

Главное таможенное управление КНР провело первую официальную видеоинспекцию российского рыбоперерабатывающего судна – экспортера продукции в Китай. Такой формат введен как мера по борьбе с распространением COVID-19.

Проверку одного из мурманских судов провели 11 ноября в режиме видеоконференцсвязи. В инспекции участвовали представители центральной службы и регионального управления Россельхознадзора по Мурманской области, судовладельца, Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Сотрудникам Главного таможенного управления Китая представили видеоматериалы о системе производства рыбной продукции на судне в условиях эпидемии и мерах по недопущению распространения коронавируса на товаре, рассказали Fishnews в пресс-службе НЦБРП.

Специалисты центра подробно ответили на вопросы китайской стороны и представили гарантии соблюдения необходимых мер по обеспечению безопасности экспортируемой продукции.

В НЦРБП отметили, что это первое видеообследование российского экспортера, связанное с выявлением COVID-19 на упаковке рыбной продукции.

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