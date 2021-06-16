На Кунашире развивают лососеводство

Южно-Курильский рыбокомбинат выпустил в озеро Лагунное 3,5 млн мальков кеты. Позже планируется отправить в свободное плавание еще 15 млн особей этого вида лососей.

Первый в этом году выпуск мальков кеты с рыбоводного завода Южно-Курильского рыбокомбината состоялся 11 июня. Выпустить следующую партию планируется ориентировочно 1 июля, рассказал Fishnews главный рыбовод Дмитрий Пастухов.

Впервые молодь кеты на Кунашире специалисты Южно-Курильского рыбокомбината отправили на волю в 2018 г. – это был первый выпуск на острове за 70 лет. Возврат рыбы ожидается в нынешнем году.

Всего в период с 2018 по 2021 гг. выпущено около 34 млн особей молоди кеты.

Дмитрий Пастухов также отметил, что компания работает над сохранением запасов горбуши. «Делаем все, чтобы она беспрепятственно прошла к местам нереста. Пока все складывается успешно. Заходы, правда, в небольших объемах. Тем не менее рыба заходит и нерестится», – поделился результатами собеседник Fishnews.

Создание лососевого рыбоводного завода – часть масштабной программы по развитию Южно-Курильского рыбокомбината. Компания создает на Кунашире новые перерабатывающие производства и модернизирует действующие, пополняет флот, организовала на острове работу контейнерного терминала.

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