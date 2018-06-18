18 июня 2018 года

На Кунашире возродили искусственное воспроизводство лосося

Южно-Курильский рыбокомбинат на острове Кунашир отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты. Этот выпуск стал первым с 1947 г. Проектная мощность нового предприятия – 20 млн особей молоди лососей.

Реализацию проекта по созданию лососевого рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат начал несколько лет назад. 15 июня на строящемся ЛРЗ на Кунашире выпустили 1,5 млн мальков кеты. Это первый выпуск на острове за 70 лет.

«Через 3-4 года завод должен выйти на проектную мощность в 20 млн мальков лососевых в год», – рассказал Fishnews генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

Компания занимается промыслом и производством рыбопродукции на Кунашире, в том числе добычей лососевых видов рыб и их переработкой. Располагает береговым рыбоперерабатывающим комплексом и собственным флотом. Помимо создания рыбоводного завода на озере Лагунное, Южно-Курильский рыбокомбинат изучает возможности лососеводства и на других водных объектах.

Fishnews