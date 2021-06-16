Сенаторы высказались за допфинансирование для осетровых

Совет Федерации рекомендовал Минсельхозу рассмотреть предложения Астраханской области о господдержке мероприятий по искусственному воспроизводству осетровых, в том числе на мощностях частных предприятий.

По итогам Дней Астраханской области в Совете Федерации верхняя палата парламента приняла рекомендации для органов исполнительной власти, касающиеся социально-экономического развития региона. В частности, Минсельхозу рекомендовано рассмотреть предложения областного правительства по увеличению объема воспроизводства осетровых видов рыб и необходимых для этого мерах господдержки, сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации.

Того количества молоди, которое выращивают и выпускают в естественные водоемы государственные рыбоводные заводы, хватает только для поддержания популяции осетровых на низком уровне. По мнению региональных властей, для восстановления осетровых на Каспии необходимо практически удвоить эти объемы. Для этого можно задействовать мощности частных осетровых племенных хозяйств, у которых есть свои ремонтно-маточные стада и производственная база.

Выступая в Совете Федерации, представители Астраханской области поставили вопрос о софинансировании мероприятий по искусственному воспроизводству осетровых на мощностях частных предприятий. Средства для этих работ предлагается предусмотреть в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews