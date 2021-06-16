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Проект среднего краболовного судна СКС56 «Командор». Изображение предоставлено Центром технологии судостроения и судоремонта

Охотники на краба

Конструкторское бюро «Восток» разработало проекты средних краболовных судов – СКС56 «Командор» и СКС57 «Кунашир». Заказчик может выбрать одно из двух исполнений – с морозильным трюмом или RSW-танками.

КБ «Восток» входит в состав АО «Центр технологии судостроения и судоремонта».В последнюю пару лет, после первых аукционов по квотам на добычу краба, было заложено много корпусов будущего краболовного флота. Конструкторское бюро готовило собственные концептуальные проекты таких судов, а также не раз привлекалось для оценки проектов других организаций. Все это позволило собрать солидный конструкторский задел.

Анонсированы новые аукционы по крабовым квотам – их победители тоже будут строить суда на российских верфях. Аналогичные условия должны выполнить компании, которые приобрели на торгах лимиты глубоководных крабов в 2020–2021 гг. При этом если организация уже заложила новый флот и планирует расширять серию, она с учетом имеющегося опыта может сделать выбор в пользу новых проектов.

Таких, как проект среднего краболовного судна СКС56 «Командор». Он выполнен в двух вариантах. В первом судно имеет перерабатывающий цех с холодильной установкой для заморозки продукции. Второй вариант предусматривает на борту цистерны с системой RSW, позволяющей перевозить улов живьем – живой краб стоит гораздо дороже мороженого.

СКС56 «Командор» в исполнении с морозильной установкой

Судно спроектировано под неограниченный район плавания, имеет класс Российского морского регистра судоходства КМIce2 (hull; machinery) Aut2 (REF) Fishing Vessel.

«Командор» может решать следующие задачи:

- лов краба при помощи конических ловушек;

- первичная обработка, сортировка, разделка и заморозка улова (в исполнении «Морозильное судно»);

- первичная обработка, сортировка, размещение в цистернах с системой RSW (в исполнении «Судно с системой RSW»);

- перевозка и передача продукции на транспортные суда или в порт.

Судно предназначено для добычи камчатского, синего, волосатого, равношипого крабов, стригунов опилио и бэрди. Суточный вылов в исполнении «Морозильное судно» – около 20 тонн.

СКС56 «Командор» в исполнении с морозильной установкой

В исполнении «Морозильное судно» оборудование крабового комплекса обеспечивает выпуск следующего ассортимента продукции:

- краб варено-мороженый целиком;

- варено-мороженые и сыромороженые крабовые конечности;

- варено-мороженое крабовое мясо без панциря;

- фаланги;

- салатное крабовое мясо («лапша»).

Главные размерения и основные характеристики «Командора»

- Длина наибольшая (по корпусу) -56,2 м

- Ширина наибольшая (по корпусу) - 12 м

- Высота борта до главной палубы - 6,2 м

- Высота борта до верхней палубы - 8,8 м

- Осадка по грузовую марку - 4,6/4,8 м*

- Мощность главного двигателя - 2100/2700 кВт*

- Скорость - 13/15 узлов*

- Количество ловушек - до 3000 штук

- Экипаж - 32/30 человек*

- Автономность - 45/20 суток

- Объем трюма/цистерн - 895/550 м3

* характеристика соответствует варианту с танками RSW

СКС56 «Командор» в исполнении с системой RSW

В проекте СКС56 «Командор» реализовано большое количество технологических решений для облегчения работы экипажа и сокращения расходов на содержание и обслуживание судна. При этом краболов выгодно отличается внешним видом – он невероятно красив!

КБ «Восток» продолжает развивать проект в части опционного насыщения и различных комбинаций оборудования, совершенствуя детали. Таким образом, возможные пожелания заказчика будут оперативно учтены.

Хотя потенциал проекта СКС56 «Командор» далеко не исчерпан, специалисты КБ «Восток» начали проектирование среднего краболовного судна следующей модификации – СКС57 «Кунашир».

СКС57 «Кунашир» в исполнении с системой RSW

Этот проект отличается несколько большими размерениями, архитектурой и компоновкой. Он тоже предлагается сразу в двух вариантах – с морозильными аппаратами и системой RSW. Выбор проекта и его насыщения – за заказчиком.

Проекты СКС56 «Командор» в исполнениях с морозильным трюмом и с RSW -танками смотрите в прикрепленных файлах.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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