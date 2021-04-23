Власти готовят изменения для второго этапа крабовых аукционов

В рыбной отрасли планируется провести второй этап торгов по перераспределению квот вылова крабов. Сейчас готовятся изменения законодательства, их обсуждение будет открытым, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков рассказал о разработке изменений правовой базы для продолжения крабовых аукционов.

«Мы сейчас готовим изменение в законодательство. Оно должно будет пройти обсуждение со всеми заинтересованными органами федеральной власти, оно будет открытым», - заявил глава Росрыболовства, отвечая на вопрос Fishnews.

«Как только законодательство будет готово, как только будет уже окончательно сформирован этот, так скажем, сюжет, то мы сразу же об этом скажем», - добавил Илья Шестаков.

Напомним, что в 2019 г. в федеральном законе о рыболовстве был предусмотрен новый вид квот - добычи крабов в инвестиционных целях . Доли таких квот распределяются по результатам электронных аукционов. При этом победители принимают на себя обязательство по строительству на российской верфи промыслового судна. Первые масштабные крабовые торги прошли осенью 2019 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews