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Глава Общественного совета при Росрыболовстве Герман ЗВЕРЕВ на Камчатке провел первый прием граждан по вопросам рыболовства. Фото пресс-службы ВАРПЭ

Общественный совет при Росрыболовстве вышел на новый уровень

Глава Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев провел первый прием граждан по вопросам рыболовства. Новый формат был опробован на Камчатке и Чукотке. Наиболее острые вопросы планируется вынести на федеральный уровень.

Первый личный прием председателя Общественного совета при Росрыболовстве прошел в Северо-Восточном теруправлении ведомства в Петропавловске-Камчатском. С жителями Чукотского автономного округа был организован видеомост.

В обсуждении вопросов граждан участвовали руководитель Северо-Восточного ТУ Росрыболовства Юрий Татаринов, член ОС при Росрыболовстве, председатель Союза рыбопромышленников Камчатки Сергей Тимошенко, начальник управления по делам КМНС Чукотки аппарата губернатора и правительства ЧАО Елена Евтюхова, начальник отдела рыболовства комитета по рыболовству департамента сельского хозяйства и продовольствия ЧАО Сергей Редькин и замглавы Анадыря по делам КМНС Наталья Холоденина.

Встреча с главой ОС при Росрыболовстве вызвала большой интерес со стороны представителей коренных малочисленных народов Камчатки и Чукотки – около 90% вопросов касались традиционного рыболовства, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

Представители общин КМНС обратили внимание на забюрократизированную процедуру подачи заявок на вылов в Росрыболовство, в том числе на необходимость прикладывать к обращениям внушительный пакет документов, заверенных нотариусом.

Герман Зверев отметил, что и общественный совет, и ВАРПЭ последовательно выступают за упрощение административных процедур при осуществлении традиционного рыболовства. Общественность совместно с Росрыболовством и другими ведомствами ведет работу в этом направлении, и небезуспешно – ряд избыточных требований уже устранен. Так, со следующего года заявки на рыболовство для КМНС будут отменены.

Кроме того, Юрий Татаринов сообщил о том, что представителям КМНС не обязательно сопровождать свои заявки нотариально заверенными копиями документов. Достаточно прийти в теруправление и показать их оригиналы.

Прозвучали вопросы и от рыбаков-любителей Камчатского края. Так, Алексей Шашкин поднял вопрос об отсутствии объективного контроля вылова красной рыбы в водоемах региона. По словам рыбака, отдельные владельцы рыболовных участков, которые продают путевки гражданам, не ведут положенный законом учет добычи на предоставленных акваториях. Он отметил, что арендаторы участков не прикладывают никаких усилий для создания комфортных условий и инфраструктуры для граждан, приезжающих порыбачить. Люди платят деньги за путевку, но при этом не имеют ни удобного схода на воду, ни оборудованной парковки для автомобилей, ни туалетов.

«Я неоднократно, кстати, привлекал внимание к этой теме. Право продавать путевки на добычу общенационального водного биологического ресурса предоставлено двум-трем коммерческим организациям, которые, как сегодня выяснилось, не способны обеспечить ни качественный учет за выловом на этих реках, ни нормальную полноценную инфраструктуру для граждан. Я думаю, что эта тема также найдет продолжение, так как уж очень большое возмущение вызывает у людей, которые сталкивается с таким «огораживанием» рек», – отметил глава Общественного совета при Росрыболовстве.

Герман Зверев сообщил, что эта тема, как и вопросы от представителей КМНС, нуждается в более пристальном внимании и обязательно будет вынесена на обсуждение общественного совета на его ближайшем заседании.

«Мы стремимся к открытости работы общественного совета, на каждое наше заседание в режиме видео-конференц-связи приглашаем всех, кто готов высказаться по повестке, приглашаем СМИ. По итогам сегодняшнего личного приема подготовим справочную информацию и на следующем заседании совета 1 июля обязательно проинформируем членов совета о предложениях, которые сегодня были высказаны», – заключил он.

Напомним, 5 июня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге председатель Счетной палаты Алексей Кудрин представил доклад «Открытость государства в России-2021». Общественный совет при Росрыболовстве вошел в ТОП-7 самых открытых советов. Уровень открытости ОС оценен как высокий.

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Fishnews

  • Глава Общественного совета при Росрыболовстве Герман ЗВЕРЕВ на Камчатке провел первый прием граждан по вопросам рыболовства. Фото пресс-службы ВАРПЭ
  • Председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ВАРПЭ
  • Встреча с главой ОС при Росрыболовстве вызвала большой интерес со стороны представителей коренных малочисленных народов. Фото пресс-службы ВАРПЭ
  • С жителями Чукотского автономного округа был организован видеомост. Фото пресс-службы ВАРПЭ
  • Около 90% вопросов касались традиционного рыболовства. Фото пресс-службы ВАРПЭ
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