Рыбе с береговых заводов прокладывают путь на внешние рынки

Замглавы Россельхознадзора Константин Савенков на встрече с представителями рыбной промышленности прокомментировал тему оформления «сертификата здоровья» на продукцию с береговых производств.

Напомним, что в начале июня китайская сторона отказалась принимать продукцию с береговых заводов, следующую через пограпереход «Краскино – Хуньчунь». Вопросы возникли по заполнению графы «Название и номер промыслового судна» в «сертификате здоровья».

В рамках поездки во Владивосток заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константин Савенков провел совещание по экспорту рыбопродукции. На нем замглавы ведомства прокомментировал в том числе тему с «сертификатом здоровья», рассказали Fishnews участники встречи.

Согласно прозвучавшей информации, с китайской стороной согласован проект сертификата, сейчас он находится у зарубежных коллег на утверждении. Там, где не будет судна, будет указываться номер производителя. В ведомстве рассчитывают, что китайская сторона даст соответствующие разъяснения на местах.

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