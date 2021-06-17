Ямало-Ненецкий округ вступил в летнюю путину

В Ямало-Ненецком автономном округе начался промысел для всех 98 рыбодобывающих предприятий региона. В основном будут ловить пелядь, ряпушку, щуку, язя, плотву, окуня, налима, ерша, карася, леща.

С июня по октябрь в ЯНАО планируют добыть около 4 тыс. тонн рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса округа. Более половины годового улова региона приходится именно на летнюю путину.

«В этом году на ремонт направлены три плашкоута для рыбодобывающих предприятий Тазовского и Пуровского районов. В общей сложности с 2018 года за средства окружного бюджета было отремонтировано 30 единиц техники и приобретено два плашкоута», – рассказала заместитель директора департамента Любовь Охман.

С начала года предприятия Ямала наловили 1 836 тонн – это на 104 тонны выше уровня 2020 г.

В ведомстве отметили, что все региональные рыбоперерабатывающие предприятия полностью готовы к поступлению сырья от промысловиков. За первые пять месяцев выпуск готовой продукции в округе составил 950 тонн, из них порядка 340 тонн приходится на консервы.

Планируется, что департамент будет заключать с рыбоперерабатывающими предприятиями соглашения о повышении эффективности переработки, а с рыбодобывающими компаниями – о повышении эффективности рыболовства. «Эти документы будут гарантировать предприятиям долговременную стабильность и позволят планировать свою деятельность на последующие пять лет», – заявили в ведомстве.

Заключать соглашения руководители организаций могут не покидая рабочих мест – с помощью региональной цифровой платформы АПК.

«В дальнейшем в промышленную эксплуатацию будет введен еще ряд сервисов, отвечающих всем ключевым запросам заинтересованных предприятий», – обещали в департаменте.

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