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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ поучаствовал в видеовстрече сопредседателей межправительственной Российско-Ланкийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Фото пресс-службы ведомства

Делегацию Шри-Ланки пригласили на форум в Питер

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил коллегам из Шри-Ланки продолжить диалог о сотрудничестве в рыбном хозяйстве на площадке Международного рыбопромышленного форума. Это мероприятие вместе с выставкой Seafood Expo Russia пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июля.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и первый заместитель министра торговли Шри-Ланки Бадрани Джаявардана обсудили развитие существующих и перспективных направлений взаимодействия. Переговоры представителей ведомств состоялись в рамках видеовстречи сопредседателей межправительственной Российско-Ланкийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Планируется, что очное заседание комиссии состоится в Москве.

Илья Шестаков подчеркнул, что сотрудничество двух стран имеет значительный потенциал для дальнейшего развития. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, ФТС России и компетентные органы Шри-Ланки согласовывают документы для дальнейшего развития взаимной торговли. Проект межправительственного договора о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах практически готов к подписанию, отметили в федеральном агентстве.

Глава Росрыболовства напомнил, что для реализации положений межправительственного отраслевого соглашения ведется работа по формированию российско-ланкийской комиссии по рыболовству.

«В этой связи приглашаем делегацию Шри-Ланки в Санкт-Петербург в июле 2021 года для проведения первой сессии комиссии в очном формате на полях IV Международного рыбопромышленного форума», – сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним, правительства Российской Федерации и Шри-Ланки заключили соглашение о сотрудничестве в области рыболовства 24 марта 2017 г. Среди направлений взаимодействия – сохранение, управление и рациональное использование морских биоресурсов, борьба с ННН-промыслом, исследования, развитие аквакультуры, подготовка кадров.

Международные форум и выставка Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia пройдут с 6 по 8 июля в Санкт-Петербурге. Ожидается, что мероприятия посетят не менее 11 тыс. человек. Медиахолдинг Fishnews – генеральный отраслевой информационный партнер.

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