Хозяйствам аквакультуры напомнили об обязанностях

Северо-Западное теруправление Росрыболовства сообщило о планах по расторжению договоров на рыбоводные участки с пользователями, которые не выполняют взятые обязательства.

Информация о таких недобросовестных пользователях и о хозяйствах, которые соблюдают договоренности, СЗТУ представило на совещании с предприятиями Ленинградской области.

Напомним, что глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил территориальным управлениям ведомства на постоянной основе следить, как пользователи рыбоводных участков (РВУ) выполняют принятые на себя обязательства.

В рамках поручения руководителя федерального агентства СЗТУ формирует рабочие группы с участием представителей региональных властей, научных организаций в области рыболовства для организации проверок использования акваторий, рассказали Fishnews в пресс-службе управления.

Если обнаружится, что участок не задействован или нарушены условия предоставления РВУ, управление займется расторжением договоров.

По данным СЗТУ, в Ленинградской области для индустриальной аквакультуры закреплены 58 рыбоводных участков, для пастбищной – 18 РВУ. По данным на середину июня, на водных объектах Ленинградской области определены границы 89 участков для аквакультуры. Договоры пользования управление заключило с 53 организациями.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews