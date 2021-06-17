Георгий Мартынов: Пандемия подталкивает к особым решениям

Рыбная отрасль страны оказалась в небывалых условиях из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Для обеспечения интересов российских рыбаков надо определить координирующий орган с чрезвычайными полномочиями, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Сейчас такой координирующей силы, связывающей ведомства, не хватает, полагает руководитель АРПП. Между тем российская рыбная отрасль столкнулась с особыми вызовами из-за нарушения традиционных логистических и торговых связей, из-за проблем с поставками через Китай. Ранее предприятиям не приходилось работать в таких условиях.

С объявлением пандемии при Росрыболовстве был создан специальный штаб – он мог бы продолжать работу в качестве координирующего органа, но необходимо усилить его и наделить особыми государственными полномочиями, в том числе по дипломатической линии, считает Георгий Мартынов. «Чтобы этот центр мог решать возникающие вопросы очень быстро и оперативно», - подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья в беседе с корреспондентом Fishnews.

Также необходимы согласованные на международном уровне, понятные алгоритмы действий для поставок рыбопродукции в условиях пандемии в Китай непосредственно из России и в Китай через Корею, обратил внимание руководитель объединения.

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