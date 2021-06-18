Рыба подпортила экспортную статистику Минсельхоза

На фоне общего роста поставок продукции АПК на внешние рынки стоимость экспорта рыбы снизилась по итогам 2020 г., указал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании итоговой коллегии ведомства.

Минсельхоз официально подвел итоги работы по различным отраслям сельского хозяйства в пандемийном году на заседании коллегии 16 июня. По данным министерства, объем добычи водных биоресурсов остался на уровне 5 млн тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, прирост зафиксирован по направлению аквакультуры: производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала увеличилось на 14%, превысив 328 тыс. тонн.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отдельно отметил, что Росрыболовство в 2020 г. обеспечило поступление в доход федерального бюджета 115 млрд рублей – на 65 млрд рублей больше, чем годом ранее.

В то же время задачу по повышению стоимости экспорта рыбохозяйственный комплекс не выполнил, в отличие от большинства других отраслей АПК.

«Прирост показали практически все отрасли. Однако несколько уменьшился экспорт рыбы», – заявил министр.

По его словам, причиной стала пандемия. «Для нивелирования ситуации ведем диалог с нашим ключевым импортером – КНР, а также открываем альтернативные каналы сбыта», – доложил Дмитрий Патрушев.

Роста объемов вылова в текущем году пока не ожидается. «По планам, в 2021 г. мы выйдем на показатели прошлого года», – отметил глава Минсельхоза.

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