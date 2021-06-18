Илья Шестаков: Мурманскому порту необходим глубоководный терминал

Рыбный порт Мурманска – стратегический для развития Севморпути, подчеркнул глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что для обслуживания промыслового флота и перевалки уловов принципиально важно создать современный глубоководный терминал.

В рыбном терминале морского порта Мурманск за Нацрыбресурсом закреплено 48 гидротехнических сооружений общей протяженностью более 3,7 тыс. пог. м, рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

Мурманский филиал учреждения занимается обслуживанием промысловых судов, в том числе перевалкой и хранением грузов. А также добычей водных биоресурсов, переработкой и продажей рыбной продукции.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков посетил Мурманский морской рыбный порт в ходе рабочей поездки в область. Глава ведомства осмотрел причалы в северной и южной части порта

Илья Шестаков подчеркнул, что современная береговая инфраструктура, которая создается в порту, необходима для повышения конкурентоспособности отечественного рыбопромышленного комплекса.

«Принципиально важно создать в порту современный глубоководный терминал, специализирующийся на обслуживании рыбопромысловых судов и перевалке рыбной продукции. Мурманский порт – стратегический для развития Северного морского пути и транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть России», – отметил руководитель ФАР.

Перевалка рыбы в порту за пять месяцев с начала года увеличилась на 18% к уровню 2020 г. - до 70,6 тыс. тонн, привело цифры ведомство. По данным службы главного диспетчера порта, за май терминал принял 41 судно с рыбой и рыбопродукцией.

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