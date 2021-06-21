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Лабораторные исследования в первом квартале 2021 г. в целом подтвердили соответствие уловов водных биоресурсов требованиям к ветеринарной безопасности

Исследования подтвердили безопасность уловов и районов промысла

Лабораторные исследования в первом квартале 2021 г. в целом подтвердили соответствие уловов водных биоресурсов требованиям к ветеринарной безопасности. По оценке НЦБРП, прогноз ситуации в районах промысла можно считать благоприятным.

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) проанализировал информацию о результатах лабораторных исследований уловов водных биоресурсов в первом квартале 2021 г. По данным выборки из ФГИС «Веста», в январе–марте проведено 1730 лабораторных исследований, из них 1583 – по рыбе и 147 – по другим объектам промысла. Чаще всего уловы проверяли на химико-токсикологические показатели безопасности, на паразитологию приходится менее 10% тестов.

В выборке оказались уловы водных биоресурсов из 47 промысловых районов (водоемов), три четверти из них – это морские районы, остальное – внутренние водоемы. Более половины всех исследований составляют уловы из морских районов Дальневосточного бассейна.

Как сообщили Fishnews в НЦБРП, анализ результатов показал, что в целом добываемые водные биоресурсы соответствуют требованиям безопасности в ветеринарном отношении по большинству показателей. Уровни содержания загрязняющих веществ в образцах чаще всего не превышали предельно допустимых концентраций.

Выявлено восемь случаев превышения предельно допустимого уровня (ПДУ) по мышьяку и три случая – по ртути, еще в 12 пробах обнаружены паразиты (гельминты). В НЦБРП подчеркнули, что ртуть найдена только в образцах водных биоресурсов из рек Кемеровской области. Повышенное содержание мышьяка наблюдалось преимущественно в уловах из Норвежского и Баренцева морей. По мнению специалистов, это свидетельствует об определенной степени загрязненности акваторий мышьяком и необходимости исследования поступающей оттуда рыбы и морепродуктов на этот компонент.

В целом прогноз эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарного состояния районов добычи водных биоресурсов можно считать благоприятным, отметили в национальном центре.

Обобщенная информация о районах добычи водных биоресурсов и оценке их ветеринарной безопасности размещена на интерактивной карте на сайте НЦБРП.

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