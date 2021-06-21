Минсельхоз определил индикаторы риска в сфере ветеринарии

С 1 июля вступит в силу приказ Минсельхоза об индикаторах риска нарушения, используемых при федеральном государственном ветеринарном контроле. Такие показатели должны применяться при принятии решения и выборе вида контрольного мероприятия.

Перечень индикаторов риска нарушения, используемых при федеральном государственном контроле (надзоре), утвержден приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28 мая 2021 г. № 343.

Напомним, что новый закон о госконтроле предусматривает риск-ориентированный подход. При принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия должны использоваться индикаторы риска.

Для ветеринарного госконтроля в перечень включено три индикатора, сообщает корреспондент Fishnews. Это, во-первых, увеличение не менее чем на 20% случаев возникновения заразных и других болезней животных, падежа, вынужденного убоя животных на производственном объекте в течение трех месяцев по сравнению с аналогичным предыдущим периодом.

Во-вторых, увеличение не меньше чем на 20% на производственном объекте количества утилизированных или уничтоженных подконтрольных товаров три месяца подряд по сравнению с предыдущим кварталом.

В-третьих, рост за три месяца по сравнению с аналогичным предшествующим периодом не менее чем на 20% количества произведенных подконтрольных товаров, если нет сведений об увеличении количества сырья.

Новый приказ Министерства сельского хозяйства вступит в силу с 1 июля 2021 г.

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