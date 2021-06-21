Квадроцикл не помог сбежать с браконьерской неркой

В Усть-Большерецком районе Камчатки полицейские и рыбинспекторы остановили мужчину на квадроцикле. В закрепленном на багажнике мешке обнаружили нелегальный лососевый улов: 25 нерок и одну микижу.

Участники совместного рейда задержали браконьера в водоохранной зоне реки Плотникова 20 июня, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

В ТУ напомнили: согласно утвержденным в 2018 г. новым таксам исчисления вреда водным биоресурсам, за каждый экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11 575 рублей. Одна незаконно выловленная микижа обойдется в 925 рублей.

Лососи и квадроцикл изъяты и отправлены на ответственное хранение. Проводится проверка.

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