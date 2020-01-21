21 января 2020 года

Удар по браконьерским карманам измерили опросом

В Росрыболовстве подвели итоги опроса населения об эффекте новых такс для расчета ущерба водным биоресурсам. Принятая мера помогла снизить уровень браконьерства на внутренних водоемах, сделало вывод ведомство.

Новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, начали действовать в конце 2018 г. Показатели для расчета урона, который наносится рыбным запасам, существенно выросли.

Опрос населения о принятых мерах провели территориальные управления Росрыболовства. В ходе исследования оценивалось, как таксы повлияли на уровень соблюдения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в прошлом году на внутренних пресноводных водоемах. В опросе приняли участие около 6,7 тыс. респондентов, в том числе внештатные общественные инспекторы, члены общественных объединений рыболовов-любителей и граждане, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«По мнению 68% респондентов, в 2019 году снизилось количество случаев браконьерства с применением сетных и других запрещенных орудий лова, 29,6% – не заметили изменений, 2% – затруднились с ответом. При этом позитивные тенденции граждане связывают с увеличением размера такс», - рассказали в федеральном агентстве.

По его данным, подавляющее большинство респондентов – более 80% – ответили положительно на вопрос о том, стали ли они больше внимания уделять соблюдению правил рыболовства после роста такс. Отрицательно ответили 16,2% опрошенных, 3,5% затруднились с ответом.

Положительный эффект от усиления ответственности за незаконный вылов отметили в основном внештатные общественные инспекторы (84% опрошенных), среди рыбаков-любителей такого мнения придерживаются 64%, приводит информацию ФАР.

По оперативным данным управления контроля, надзора и рыбоохраны ведомства, в прошлом году выявлено свыше 99 тыс. нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов – на 12% меньше показателя 2018 г.

Fishnews