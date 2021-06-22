Рыбоводы Приморья пополняют ресурс

Главрыбвод прокомментировал информацию о работе лососевых заводов в Приморском крае. Запасы кеты в последние годы поддерживаются исключительно за счет усилий рыбоводов, подчеркнули в учреждении.

Напомним, что в июне в СМИ появилась информация о том, что рыбоводные заводы Приморского филиала Главрыбвода перекрывали кете путь на нерест. Однако в учреждении подчеркивают: специалисты работают над пополнением биоресурсов. В пресс-службе учреждения Fishnews рассказали, каким образом искусственное воспроизводство помогает сохранять лососевые запасы.

«В последние годы в Приморском крае критически снизилась природная популяция лососевых видов рыб. И причин тому много: природные катаклизмы, антропогенное воздействие, малая площадь эффективных нерестилищ, минимальный зимний модуль стока, который свойственен рекам горного типа, и значительный браконьерский пресс. Чтобы сохранить и приумножить природную популяцию кеты, Приморский филиал ФГБУ «Главрыбвод» осуществляет работы по искусственному воспроизводству этого вида рыб. Результаты искусственного воспроизводства являются классическим примером для сохранения, восстановления и поддержания популяций кеты Южного Приморья. В последние десятилетия стада кеты в реках поддерживаются исключительно за счет работы рыбоводных заводов, которые находятся на территории Приморского края.

Нерест лососевых в Хасанском районе Приморского края длится с сентября по декабрь, а вылов рыбы с целью искусственного воспроизводства проводится с конца сентября до начала ноября. Этого времени вполне достаточно для прохождения рыбы на естественный нерест. Слабая же наполняемость нерестилищ обусловлена биологией нереста, так как он происходит вдоль берегов. В период зимней межени живое сечение рек значительно уменьшается, что приводит к обморожению и осушению отнерестившихся бугров, а следовательно, и к гибели икры.

Более того, после проведения противопаводковых мероприятий (работы по расчистке и расширению русла) река Барабашевка стала мелеть еще сильнее. Противопаводковые работы, которые проводились на естественных нерестилищах, привели к полному уничтожению кеты.

В естественных условиях потеря икры при нересте достигает 60-80%, а выживаемость – от икры до ската молоди – не превышает 1,5-5%. Нормативный отход от закладки икры до выпуска при искусственном воспроизводстве составляет всего лишь 20%. Таким образом, выход молоди от икры при естественном нересте равняется 1,5-5%, а при заводском разведении – 80%.

Кроме того, находящаяся под ежегодным браконьерским прессом река Нарва постепенно начала утрачивать свое значение, что могло привести к катастрофической ситуации. Поэтому в течение последних нескольких лет (2001-2006 годы и 2013-2015 годы) ФГБУ «Приморрыбвод» регулярно производило работы по выпуску молоди кеты, что позволило зафиксировать в 2017-2018 годы возврат производителей и увеличение количества бугров, произошедших от выпуска малька в 2014-2015 годы. Из этого следует, что о естественном восстановлении популяции без поддержки искусственного воспроизводства на реке Нарва речи идти уже не может.

Также следует отметить, что в 90-е годы XX века на реку Барабашевка икра уже завозилась с сахалинских ЛРЗ. В последующем это дало толчок в развитии нереста кеты. На реке Рязановка отсутствовало собственное стадо кеты, поэтому эксперименты на заводе позволили продлить ареал на юг края и создать стабильные подходы.

Для включения пропускных дней в свою деятельность Приморский филиал в конце 2020 года заказал научное исследование у профильного института ФГБНУ «ВНИРО». Итоги научной работы позволят определить сроки и объемы необходимой для заполнения естественных нерестилищ кеты без причинения ущерба для нереста.

В 2019 году Приморский филиал пропустил на естественные места нереста больше 7000 особей кеты на реках Барабашевка и Нарва. Результаты мониторинга показали наличие всего лишь 10-15 бугров отнерестившейся рыбы на реке Нарва, а берега рек были усыпаны икрой и мертвыми тушами кеты.

Заводы Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» существуют более 25 лет и свою эффективность они давно доказали. В Хасанском районе Приморского края существует многочисленное количество рек с огромным потенциалом для естественного воспроизводства лососевых видов рыб, протекающих в том числе по охраняемым заповедным территориям, где в свое время наблюдался естественный нерест, поддерживаемый в том числе рыбой заводского происхождения. Однако наличие стабильных подходов и стад лососевых видов рыб сохранились на реках, где работают именно государственные заводы, осуществляющие добычу кеты с целью искусственного воспроизводства в рамках нормативно-правовых актов, в том числе правил рыболовства».

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