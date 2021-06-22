Новости
Мальки на лососевом рыбоводном заводе Приморья. Фото пресс-службы регионального филиала Главрыбвода

Рыбоводы Приморья пополняют ресурс

Главрыбвод прокомментировал информацию о работе лососевых заводов в Приморском крае. Запасы кеты в последние годы поддерживаются исключительно за счет усилий рыбоводов, подчеркнули в учреждении.

Напомним, что в июне в СМИ появилась информация о том, что рыбоводные заводы Приморского филиала Главрыбвода перекрывали кете путь на нерест. Однако в учреждении подчеркивают: специалисты работают над пополнением биоресурсов. В пресс-службе учреждения Fishnews рассказали, каким образом искусственное воспроизводство помогает сохранять лососевые запасы.

«В последние годы в Приморском крае критически снизилась природная популяция лососевых видов рыб. И причин тому много: природные катаклизмы, антропогенное воздействие, малая площадь эффективных нерестилищ, минимальный зимний модуль стока, который свойственен рекам горного типа, и значительный браконьерский пресс. Чтобы сохранить и приумножить природную популяцию кеты, Приморский филиал ФГБУ «Главрыбвод» осуществляет работы по искусственному воспроизводству этого вида рыб. Результаты искусственного воспроизводства являются классическим примером для сохранения, восстановления и поддержания популяций кеты Южного Приморья. В последние десятилетия стада кеты в реках поддерживаются исключительно за счет работы рыбоводных заводов, которые находятся на территории Приморского края.

Нерест лососевых в Хасанском районе Приморского края длится с сентября по декабрь, а вылов рыбы с целью искусственного воспроизводства проводится с конца сентября до начала ноября. Этого времени вполне достаточно для прохождения рыбы на естественный нерест. Слабая же наполняемость нерестилищ обусловлена биологией нереста, так как он происходит вдоль берегов. В период зимней межени живое сечение рек значительно уменьшается, что приводит к обморожению и осушению отнерестившихся бугров, а следовательно, и к гибели икры.

Более того, после проведения противопаводковых мероприятий (работы по расчистке и расширению русла) река Барабашевка стала мелеть еще сильнее. Противопаводковые работы, которые проводились на естественных нерестилищах, привели к полному уничтожению кеты.

В естественных условиях потеря икры при нересте достигает 60-80%, а выживаемость – от икры до ската молоди – не превышает 1,5-5%. Нормативный отход от закладки икры до выпуска при искусственном воспроизводстве составляет всего лишь 20%. Таким образом, выход молоди от икры при естественном нересте равняется 1,5-5%, а при заводском разведении – 80%.

Кроме того, находящаяся под ежегодным браконьерским прессом река Нарва постепенно начала утрачивать свое значение, что могло привести к катастрофической ситуации. Поэтому в течение последних нескольких лет (2001-2006 годы и 2013-2015 годы) ФГБУ «Приморрыбвод» регулярно производило работы по выпуску молоди кеты, что позволило зафиксировать в 2017-2018 годы возврат производителей и увеличение количества бугров, произошедших от выпуска малька в 2014-2015 годы. Из этого следует, что о естественном восстановлении популяции без поддержки искусственного воспроизводства на реке Нарва речи идти уже не может.

Также следует отметить, что в 90-е годы XX века на реку Барабашевка икра уже завозилась с сахалинских ЛРЗ. В последующем это дало толчок в развитии нереста кеты. На реке Рязановка отсутствовало собственное стадо кеты, поэтому эксперименты на заводе позволили продлить ареал на юг края и создать стабильные подходы.

Для включения пропускных дней в свою деятельность Приморский филиал в конце 2020 года заказал научное исследование у профильного института ФГБНУ «ВНИРО». Итоги научной работы позволят определить сроки и объемы необходимой для заполнения естественных нерестилищ кеты без причинения ущерба для нереста.

В 2019 году Приморский филиал пропустил на естественные места нереста больше 7000 особей кеты на реках Барабашевка и Нарва. Результаты мониторинга показали наличие всего лишь 10-15 бугров отнерестившейся рыбы на реке Нарва, а берега рек были усыпаны икрой и мертвыми тушами кеты.

Заводы Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» существуют более 25 лет и свою эффективность они давно доказали. В Хасанском районе Приморского края существует многочисленное количество рек с огромным потенциалом для естественного воспроизводства лососевых видов рыб, протекающих в том числе по охраняемым заповедным территориям, где в свое время наблюдался естественный нерест, поддерживаемый в том числе рыбой заводского происхождения. Однако наличие стабильных подходов и стад лососевых видов рыб сохранились на реках, где работают именно государственные заводы, осуществляющие добычу кеты с целью искусственного воспроизводства в рамках нормативно-правовых актов, в том числе правил рыболовства».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: икра
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Все материалы

Интервью

Председатель совета директоров РК «Восток-1» Валерий ШЕГНАГАЕВ

Председатель совета директоров РК «Восток-1»

Валерий ШЕГНАГАЕВ

Наши начинания – будущее российского рыболовства

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбной отрасли региона нужна стратегия

Генеральный директор компании Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор компании Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia: отрасль готова показать себя

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

Усиливаемся на всех основных рынках

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Виктор КРАСАВЦЕВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Виктор КРАСАВЦЕВ

О выборе проектов для новых рыбопромысловых судов

Все материалы

Крупным планом

Проект среднего краболовного судна СКС56 «Командор». Изображение предоставлено Центром технологии судостроения и судоремонта

Охотники на краба

«Марик» поможет с выбором из современной линейки установок REICH для копчения и вяления по ценам официального представительства

Marique: готовые решения для рыбопереработки

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья проанализировала, к каким результатам привело выполнение «рыбного» раздела дорожной карты ФАС. Фото пресс-службы ведомства

К чему привела дорожная карта ФАС

Средний вылов сардины на судосутки за последние четыре года поступательно увеличивался. Если в 2017 г. он составлял 2,5 тонны, то в 2020 г. – 111 тонн

Результаты пелагической путины – 2020: бочка меда и ложка дегтя

Все материалы

События

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.