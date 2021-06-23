Спасательный флот для рыбаков хотят пополнить

Для обеспечения безопасности промысла на Северном и Дальневосточном бассейнах необходимо дополнительно построить восемь судов-спасателей, отметили в Росрыболовстве. С проектами уже определились.

Потребности в обновлении спасательного флота для рыбной отрасли определили на межведомственном совещании, которое провел руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Он напомнил, что аварийно-спасательные отряды Росрыболовства координируют работу судов непосредственно в районах промысла, помогают решать целый комплекс вопросов, связанных с промысловой деятельностью и оперативным реагированием в чрезвычайных ситуациях, в том числе технического характера. «Для нас оказание оперативной помощи в экспедициях принципиально важно», - подчеркнул глава федерального агентства.

Акцент на специфику «рыбацких» спасателей он сделал в ответ на неоднократные предложения по объединению спасательных служб, в том числе с Минтрансом, отметили в ведомстве.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, сейчас пять судов-спасателей работают на Северном бассейне и в Керчи (Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ), четыре – на Дальнем Востоке (Дальневосточный ЭО АСР). Срок эксплуатации этого флота составляет порядка 40 лет.

Илья Шестаков рассказал, что федеральное агентство совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и Минпромторгом провело работу по подбору проектов судов-спасателей.

Для строительства выбран отечественный проект MPSV12. «Учитывались прежде всего такие критерии, как автономность, экономичность, функциональность, решение экспедиционных задач на промысле, возможность обеспечения медицинским обслуживанием», - подчеркнули в ведомстве.

По оценкам Росрыболовства, необходимо шесть буксиров-спасателей типа MPSV12 и еще два судна проекта MPSV06 с более мощной осадкой для работы в тяжелых ледовых условиях на Дальнем Востоке.

Планируется, что четыре судна проекта MPSV12 пополнят спасательный флот Северного бассейна и четыре судна (два MPSV12 и два MPSV06) – Дальневосточного бассейна.

На строительство шести судов проекта MPSV12 потребуется 20 млрд рублей, расчет по второму типу еще предстоит провести, так как проект будет дорабатываться.

Сроки строительства предварительно обсудили с ОСК. «В корпорации подтвердили, что верфи способны поэтапно реализовать проекты с постепенным вводом в эксплуатацию - к 2027 году. Приступить к строительству при условии выделения финансирования верфи готовы уже в конце 2022 – начале 2023 годов», - сообщили в Росрыболовстве.

Участники совещания поддержали предложение ФАР о необходимости строительства 8 аварийно-спасательных судов, дополнительно рассмотрели сроки и вопросы источников финансирования. По итогам обсуждения ведомство подготовит доклад в правительство.

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