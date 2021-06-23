Запасы хамсы и тюльки Азовского моря исследует наука

В Азовском море работает экспедиция по оценке рыбных запасов. Специалисты получат данные для обоснования рекомендованного объема вылова хамсы и тюльки на 2022-2023 гг. и возможной корректировки лимитов в нынешнем году.

Сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО на сейнере «1024» проводят учетную лампарную, ихтиопланктонную и зоопланктонную съемку. В составе экспедиции ихтиологи, гидробиолог и гидролог.

«Будут получены данные о количестве и биомассе производителей хамсы, зашедших на нерест и дальнейший нагул в Азовское море. Также проводится учет ихтиопланктона — икры и личинок хамсы, тюльки, пиленгаса, азовской камбалы-калкан с целью оценки масштабов и эффективности их естественного размножения», - рассказали в пресс-службе АзНИИРХ.

Кроме того, запланированы гидробиологические и гидролого-гидрохимические исследования.

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