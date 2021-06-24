Для рыболовства в лесах подготовили правила

Минприроды разработало проект правил использования лесов для осуществления рыболовства. Документ подготовлен в соответствии с новыми изменениями Лесного кодекса.

Напомним, в марте в Лесной кодекс были внесены изменения о предоставлении участков для рыболовства (кроме любительского). Такое использование лесов допускается с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута. На лесных участках, которые задействуют рыбаки, можно возводить необходимые для такой работы некапитальные строения, сооружения.

Теперь Министерство природных ресурсов разработало проект правил для использования лесов рыбаками, сообщает корреспондент Fishnews. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, общественное обсуждение документа продлится до 13 июля.

Предусмотрено, что граждане и юрлица будут обязаны использовать лесной участок исключительно по целевому назначению, составлять проект освоения лесов, ежегодно подавать лесную декларацию, принимать меры санитарной безопасности и противопожарного обустройства лесов.

Для осуществления рыболовства из земель лесного фонда будут выделяться нелесные земли (просеки, дороги, болота, каменистые россыпи и другие), а также земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и т.д.), до проведения на них лесовосстановления. На участках можно будет создавать лесную инфраструктуру, в том числе прокладывать дороги.

При этом, согласно проекту правил, не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка, захламление участка и территории за его пределами мусором и отходами, загрязнение леса химическими и радиоактивными веществами.

Предусмотрено, что земли, нарушенные при использовании лесов для рыболовства, подлежат рекультивации в срок не более одного года после завершения работ.

Правила будут распространяться на все лесные районы РФ. Ожидается, что они вступят в силу с 1 марта 2022 г. и будут действовать шесть лет.

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