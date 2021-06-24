Законодатели поддержали ужесточение условий для иностранного контроля в рыболовстве

Совет Федерации одобрил снижение планки участия иностранного инвестора в уставном капитале рыбодобываюшего предприятия, при которой потребуется предварительное согласование сделки.

Сенаторы поддержали законодательные изменения по иностранным инвестициям в добыче водных биоресурсов. Напомним, что такой проект в декабре внесло на рассмотрение парламента правительство, документ подготовила ФАС России.

Вылов водных биоресурсов относится к стратегическим для обороны страны и безопасности государства отраслям. Сделки, которые приводят к установлению контроля за хозяйствующими субъектами в этой сфере иностранного инвестора, должны предварительно согласовываться с профильной правительственной комиссией. В противном случае такое предприятие лишится права на добычу.

Закон, одобренный парламентариями, снижает до 25% и более долю в уставном капитале рыбодобывающей организации, при которой она считается находящейся под контролем иностранного инвестора. Также уточняется, что речь идет не только об иностранном инвесторе, но и о группе лиц, в которую входит иностранный инвестор, сообщает корреспондент Fishnews.

Устанавливается годичный переходный период, в течение которого иностранный инвестор должен привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями законодательства.

Изменения вносятся в два закона - «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

«Реализация федерального закона будет способствовать устранению рисков зависимости российских рыбодобывающих организаций от иностранных компаний», - отметила, представляя документ, сенатор Людмила Талабаева.

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