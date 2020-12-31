31 декабря 2020 года

Депутаты рассмотрят изменения по иностранным инвестициям в рыбной отрасли

Правительство внесло в Госдуму законопроект, снижающий порог иностранного участия в рыбодобывающей организации, при котором потребуется предварительное согласование сделки с правкомиссией.

В базе Госдумы размещен проект «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Напомним, что добыча водных биоресурсов отнесена к стратегическим для обеспечения обороны страны и безопасности государства отраслям. Сделки, которые приводят к установлению контроля иностранного инвестора над хозяйственными обществами в такой сфере, подлежат предварительному согласованию с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Законопроект предусматривает снижение доли иностранного участия в уставном капитале рыбодобывающей организации, при котором такая структура признается находящейся под контролем иностранного инвестора. Такой ориентир предлагается снизить до с нынешних 50% до 25%, сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из пояснительной записки, законопроект подготовила ФАС в соответствии с поручениями , которые президент Владимир Путин дал по итогам з аседания президиума Госсовета в 2015 г. , посвященного рыбной отрасли. Тогда антимонопольной службе и другим ведомствам была поставлена задача усилить работу по выявлению сделок по иностранному контролю за промысловыми компаниями.

Разработчики законопроекта, объясняя необходимость изменений, обращают внимание на то, что законодательство позволяет зарубежному инвестору, владеющему долей 25% и более, блокировать решения органов управления организации.

При этом законопроект предусматривает период в 365 дней, в течение которого иностранные инвесторы смогут подать ходатайство о согласовании установления контроля или снизить долю своего присутствия в уставном капитале до уровня меньше 25% акций (долей). В противном случае через суд такой инвестор может быть лишен права голоса на общем собрании аукционеров (участников) рыбодобывающей организации. Таким образом, будет возможность отстранить недобросовестного иностранного инвестора от управления, а само предприятие сможет продолжать работу.

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