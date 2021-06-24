Игорь Хованский: Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Рыбные запасы Амура за последние годы сократились. Популяции лососей можно относительно быстро восстановить, если строго соблюдать рекомендации науки и воздерживаться от решений, продиктованных политическим интересом, считает доктор биологических наук Игорь Хованский.

Нужно компенсировать нынешнее снижение и дать природе возможность восстановиться, однако желания некоторых сил в нашем обществе превалируют над здравым смыслом - над заботой о сохранении Амура и восстановлении его биоресурсов, рассказал Игорь Хованский в интервью Fishnews.

«В начале этого года мы опубликовали обобщенное исследование ситуации по лососю на Амуре. В прошлом году нерест прошел нормально, рыбоводные заводы сработали неплохо, так что интенсивность ската лососевых мальков вчетверо превысила показатели предшествующих лет. Это еще не гарантия хорошего возврата, но одно из необходимых условий. Так что у нас был по этому поводу определенный оптимизм», - подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что на природные процессы могут оказывать влияние политика - в связи предстоящими в сентябре выборами депутатов Госдумы, губернатора и членов местных органов власти, а также довыборами в региональную думу.

Амур и его биоресурсы могут стать разменной монетой, уже были соответствующие обращения региональной власти к федеральной, отметил собеседник Fishnews.

«Опять переловят, опять мы попадем в депрессию, так что в итоге потеряем больше, чем добыли», - предостерег Игорь Хованский.

По его мнению, если строго следовать рекомендациям науки, возможно относительно быстрое восстановление популяции.

«Мы имеем уже подобный опыт. На стыке 1990-х и 2000-х годов был провал. В том числе и по воспроизводству – все рыбоводные заводы на Амуре суммарно выпускали всего лишь по 2,4 млн мальков в год. С 2006 года в отрасли происходили серьезные изменения. В то время, в 2006-2011 годах, я работал в Амуррыбводе. В 2010-2011 годах мы выпускали уже порядка 120 млн мальков в год, причем мальков, хорошо подготовленных к жизни в естественной среде, выращенных на хороших кормах. А потом была промысловая отдача, и рыбаки вышли на рекордные показатели по объемам вылова. Даже не верили в эти цифры, настолько они казались фантастическими... Так что популяции лососей можно восстановить относительно быстро», - подчеркнул специалист.

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