Власти обсуждают обязательную вакцинацию экипажей от коронавируса

Росрыболовство и Роспотребнадзор договорились проработать возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 для всех членов экипажей рыбопромысловых и транспортных судов.

«Рост количества заболевших COVID-19 диктует срочные и бескомпромиссные меры для сдерживания распространения инфекции, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и, конечно, обеспечить бесперебойную работу рыбной отрасли как стратегической для продовольственной безопасности страны», - заявили в Федеральном агентстве по рыболовству.

Росрыболовство и Роспотребнадзор 24 июня провели совещание по вопросу противодействия коронавирусной инфекции. По итогам встречи ведомства договорились проработать возможность введения обязательной вакцинации для всех членов экипажей рыбопромыслового и транспортного флота, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

«Мы обязаны обеспечить стопроцентную защиту отрасли от коронавируса, поэтому нельзя ставить вопрос о частичной вакцинации», - отметил руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

Судовладельцам необходимо своевременно организовать вакцинацию всех членов экипажей. «Вступает в активную фазу промысел лососей на Дальнем Востоке, приезжают сезонные работники из других регионов, впереди второй этап охотоморской путины – масштабный промысел минтая и сельди», – напомнил глава Росрыболовства.

По информации судовладельцев, на данный момент привито до 70% действующего плавсостава, у ряда компаний показатель достиг 90%. По оценкам Росрыболовства, дополнительно на флоте требуется вакцинировать около 20 тыс. человек.

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