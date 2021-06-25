Список госпрограмм обновили

Правительство актуализировало перечень государственных программ. С 2022 г. власти планируют ввести новую систему их управления. Программа по рыбной отрасли - по-прежнему в списке.

Премьер-министр Михаил Мишустин обновил перечень госпрограмм. Так, определен список из 10 комплексных государственных программ. Они позволяют свести воедино различные мероприятия, направленные на развитие конкретной отрасли или территории, рассказали в пресс-службе правительства. Это в том числе программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ», «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», «Социально-экономическое развитие Калининградской области».

При этом поменялась разбивка программ по блокам, сообщает корреспондент Fishnews. Госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» теперь входит в блок «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

Как пересмотрят систему управления госпрограммами

С 2022 г. в России начнет действовать новая система управления госпрограммами (ГП), должны трансформироваться подходы к их разработке и реализации. Для каждой программы, а также ее отдельных элементов обещают сформировать «перечень общественно значимых показателей, увязанных с национальными целями развития».

В госпрограммах также будет выделена проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени. При этом останутся и реализуемые на постоянной основе мероприятия.

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