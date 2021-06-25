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Правительство утвердило единый порядок межведомственного взаимодействия при предоставлении госуслуг

Ведомствам прописали сроки взаимодействия при оказании госуслуг

В России начнет действовать единый порядок межведомственного взаимодействия при предоставлении госуслуг. Установлен четкий срок, в течение которого одно ведомство должно ответить другому.

Постановление от 23 июня 2021 г. № 963 о правилах межведомственного взаимодействия при предоставлении госуслуг утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Действие документа распространяется на федеральные, региональные и местные органы власти, внебюджетные фонды и многофункциональные центры. Для региональных и местных властей правила носят рекомендательный характер.

Взаимодействие осуществляется в электронной форме. Согласно правилам, обработка запроса, который одно ведомство направляет другому, не должна превышать 48 часов. При этом в случаях, когда электронное взаимодействие госорганов невозможно, допускается обмен документами на бумажных носителях.

Также регламентируются отдельные аспекты межведомственного взаимодействия в режиме реального времени. Речь, например, об автоматическом получении сведений из баз данных. Фиксируется, что в таких ситуациях ответ на запрос госоргана должен поступать в течение двух секунд, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 г. Выполнение правил позволит оперативнее предоставлять госуслуги гражданам и бизнесу, отметили в пресс-службе.

Напомним, что административные регламенты оказания государственных услугу предусматривают, какие документ власти должны запрашивать в рамках межведомственного взаимодействия и не могут требовать у заявителей. Это распространяется и на процедуры в рыбной отрасли.

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