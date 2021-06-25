Вячеслав Бычков: Fishnews четко занял свою нишу в отрасли

Для отраслевых СМИ очень важно полностью охватывать вопросы, волнующие представителей того или иного сектора экономики, быть полезными для своих читателей. Все эти качества сочетают в себе сайт и издания Fishnews, считает представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Открыть сайт Fishnews и посмотреть подборку новостей - обязательная программа начала рабочего дня, отметил Вячеслав Бычков. «Грамотно выстроена информационная политика, можно очень быстро узнать обо всех важных событиях - это помогает чувствовать себя частью отраслевого сообщества. Даже в отпуске я всегда читаю два ресурса - Fishnews и сайт Федерального агентства по рыболовству», - рассказал представитель АЯП.

Полезность для читателя - важная характеристика качественного отраслевого СМИ, уверен Вячеслав Бычков. «Интернет-портал и печатные издания Fishnews смело можно рекомендовать всем, кто желает погрузиться в вопросы рыбной промышленности», - считает он.

Собранные материалы нередко помогают восстановить ход событий, проследить ситуацию в динамике.

«15 лет работы, конечно, веха. Не снизить за это время активности, оставаться эффективными и интересными читателям - это о многом говорит. Fishnews четко занял свою нишу в отрасли, это полноценное отраслевое СМИ», - подчеркнул Вячеслав Бычков, поздравляя медиахолдинг с юбилеем.

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