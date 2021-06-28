Для новых инвестпроектов предложат систему господдержки

Президент поручил правительству и региональным властям продумать систему поддержки новых инвестиционных проектов. К 2024 г. она должна быть внедрена во всех субъектах Федерации.

Глава государства Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство должно создать систему поддержки новых инвестиционных проектов. Эту работу кабмину поручено провести совместно с региональными властями. При этом разработчикам системы необходимо исходить в том числе из приоритетных направлений развития территорий субъектов РФ.

Система должна быть внедрена во всех регионах к 2024 г., в первую очередь в субъектах Федерации, в которых привлечение инвестиций находится на низком уровне.

«Каждый регион должен будет четко обозначить приоритетные направления своего развития, эта информация должна быть открытой для бизнеса, так же как и градостроительные, инфраструктурные планы региона по прокладке инженерных сетей, дорог, систем коммуникаций. Таким образом, бизнесу будет проще выбрать оптимальное место для расположения нового производства или иного объекта», - отметил, в частности, Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент подчеркнул также, что нужно устранить избыточные административные процедуры, например, при подключении к сетям, получении разрешения на строительство.

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