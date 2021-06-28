Камчатка планирует принимать на путину только привитых работников

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил разработать механизмы для приема на лососевую путину только граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Такую меру власти региона объясняют стремлением предотвратить распространение болезни.

«Нам необходимо ввести более жесткие нормативные требования, касающиеся прибытия на полуостров работников на путину. Я попрошу Андрея Георгиевича Здетоветского (министра рыбного хозяйства Камчатки - прим. ред.) вместе с рыбопромышленниками организовать въезд работников на путину только при наличии у них прививки», - заявил глава Камчатского края.

Требования по предоставлению данных о прививке или о ПЦР-тесте будут ужесточены и к прилетающим на Камчатку туристам, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор отметил, что вся нормативная база должна быть отработана за ближайшие несколько дней.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews