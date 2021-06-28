Коренных жителей Колымы не оставят без рыбы

В Магаданской области более 2 тыс. представителей КМНС, которым в этом году отказали в выделении лимитов для традиционного промысла, смогут ловить как рыбаки-любители. Правительство региона обещает компенсировать стоимость лицензий из областного бюджета.

Напомним, что со вступлением в силу нового административного регламента Росрыболовства из традиционного лова «выпали» все жители Магадана и поселков Уптар и Сокол, где в общей сложности живет более двух третей населения региона. Эти населенные пункты не значатся как места традиционного проживания коренных народов. Также отказ в выделении лимитов получили представители тех национальностей, для которых Магаданская область не утверждена в соответствующем перечне как территория проживания.

В ответ на запрос Fishnews в пресс-службе правительства региона сообщили, что в преддверии лососевой путины новые нормативы предоставления лимитов вызвали большой резонанс. Права на традиционный промысел лишились около 40% проживающих в регионе представителей КМНС. Всего в Магаданской области живет более 6 тыс. граждан из числа коренных народов, от них в Охотское теруправление Росрыболовства поступает более 5 тыс. заявок.

В пресс-службе рассказали, что по поручению губернатора Сергея Носова из областного бюджета выделены дополнительные средства на предоставление единовременной денежной выплаты обеим категориям представителей КМНС, получившим в этом году отказ. Выплаты будут производиться в рамках реализации региональной госпрограммы «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера».

«Выплата будет предоставляться государственной организацией социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области по месту жительства или месту пребывания получателя (по выбору получателя) в размере средней стоимости трех «путевок» - 3900 рублей, на которые возможно выловить около 100 кг лососей, что сопоставимо с лимитом, установленным для представителей коренных малочисленных народов, осуществляющих традиционное рыболовство», - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что доступ к водным биоресурсам будет организован посредством осуществления любительского рыболовства на предназначенных для этой цели участках.

Напомним, ранее органы законодательной и исполнительной власти региона выступили с предложениями скорректировать нормативно-правовую базу о выделении лимитов традиционного промысла.

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