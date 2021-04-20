Рыбные объемы КМНС предлагают «отвязать» от места проживания

Власти Магаданской области предложили смягчить новые правила предоставления водных биоресурсов для коренных народов. Право на рыбные лимиты должны иметь представители КМНС не только из мест их традиционного проживания, считают в регионе.

Новые документы в сфере регулирования традиционного рыболовства вступили в силу с 3 апреля. При этом жители некоторых территорий и представители ряда национальностей «выпали» из числа претендентов на бесплатный вылов рыбы, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Магаданской области.

Так, лимиты на традиционный лов в регионе будут получать ительмены, коряки, чуванцы, эвены (ламуты) и юкагиры, проживающие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Перечень таких территорий утвержден правительством РФ.

Однако, по информации областной думы, в список не входят Магадан и поселки Уптар и Сокол, где в общей сложности живет более двух третей населения региона. Таким образом, право на объемы традиционного лова теряют свыше 2 тыс. жителей Магаданской области из числа коренных народов.

Региональный парламент направил правительству РФ предложение - скорректировать основания для получения рыбных лимитов представителями КМНС. Кроме того, губернатор Сергей Носов инициировал обращение в Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Глава региона попросил поддержать позицию об исключении из регламентирующих документов норм «о необходимости проживания и регистрации в местах традиционного проживания коренных народов, как оснований для получения разрешения на предоставление вылова рыбы».

Также региональное правительство обратилось в ФАДН с предложением дополнить Единый перечень коренных малочисленных народов РФ. По мнению властей региона, в списке нужно указать, что в Магаданской области проживают камчадалы, орочи, эскимосы, чукчи.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews