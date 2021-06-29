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Председатель Китайской Народной Республики СИ Цзиньпин и президент России Владимир ПУТИН провели видеовстречу. Фото пресс-службы главы государства

Россия и Китай заявили о готовности развивать торговые связи

Россия и Китай сделали совместное заявление в канун 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны остановились в том числе на обеспечении торговли с учетом пандемии.

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали оценку нынешнему состоянию и перспективам партнерства двух стран в рамках беседы к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Беседа проходила по видео-конференц-связи, рассказали в пресс-службе Кремля.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве президент Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали в Москве 16 июля 2001 г. Документ предусматривает взаимодействие в различных сфера, в том числе в экономике. Договор был заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не выступит против.

Владимир Путин отметил, что с 2001 г. взаимный товарооборот вырос в 14 раз. «Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растет. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. В январе-апреле рост превысил 22%, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли», - подчеркнул президент России.

В совместном заявлении по итогам беседы главы государств согласились продлить действие договора.

Отмечены успехи сотрудничества. «Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России», - говорится в заявлении.

Стороны выразили готовность укреплять партнерство в различных областях, в том числе в торгово-экономической сфере.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Россия и Китай договорились, в частности, содействовать взаимному допуску сельскохозяйственных товаров на рынки друг друга, развивать инвестиционное сотрудничество в области агропромышленного комплекса.

Стороны пообещали, что будут способствовать скорейшему восстановлению транспортных связей после эпидемии, содействовать развитию и упрощению процедур двусторонних перевозок.

Отмечена важность модернизации и строительства пунктов пропуска и транспортной инфраструктуры на совместной границе, таможенного сотрудничества. Должна обеспечиваться прозрачность и безопасность международной торговли.

Отражена и экологическая повестка. Стороны договорились обмениваться информацией о трансграничных чрезвычайных ситуациях экологического характера, в области рационального использования и охраны трансграничных водных объектов, сохранения биоразнообразия и создания трансграничных особо охраняемых природных территорий.

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