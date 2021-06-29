Хабаровский край остановил промысел горбуши в подзоне Приморье

В Хабаровском крае на неопределенный срок прекращен промышленный лов горбуши на участках в подзоне Приморье. Такое решение приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Согласно протоколу заседания, пропуск горбуши на группе РЛУ в подзоне Приморье должен осуществляться ежедневно с 00:00 29 июня.

По данным Амурского теруправления Росрыболовства, на 24 июня суммарный вылов горбуши на этих участках в рамках промышленной добычи достигла 28,08 тонны - 99,6% от рекомендованного объема.

«По сути речь идет о запрете промышленного лова горбуши на неопределенный срок, - рассказал Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. – Рыбаков может выручить только «всплеск» подходов горбуши. В этом случае наука могла бы порекомендовать выделить дополнительные объемы, и проходной период будет остановлен».

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