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В России складывается неоднозначная судебная практика по вопросам доначисления таможенных платежей при ввозе рыбопродукции

Российский импорт рассчитывает на разъяснения Верховного суда

В России складывается неоднозначная судебная практика по вопросам доначисления таможенных платежей при ввозе рыбопродукции. Под угрозой работа добросовестных импортеров, требуются разъяснения Верховного суда.

Об опасных прецедентах для российских импортеров заявили в Союзе предприятий, осуществляющих деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры («Рыбный союз»). Обращение по этому поводу объединение направило первому зампреду Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергею Митину.

Отечественные поставщики столкнулись с ситуацией, когда таможенные органы доначисляют платежи, опираясь на документы от китайской стороны. Но такие основания нелегитимны, считают в «Рыбном союзе».

Компании «Деарт Фиш» таким образом было доначислено более 38,6 млн рублей. Таможня опиралась на инвойсы, полученные от таможенного округа Фучжоу (КНР). При этом данные по стоимости ввезенной рыбопродукции в этих документах разошлись с информацией в инвойсах от российского импортера.

«Но у нас собрана достаточно качественная доказательная база в пользу того, что китайцы завысили стоимость, чтобы получить преференции у себя в стране», - рассказал Fishnews представитель компании «Деарт Фиш» Артем Соболев.

На завышение отпускной цены китайские поставщики пошли, чтобы обеспечить себе более весомый налоговый вычет - по этому поводу следственные органы КНР возбудили уголовные дела, уточнили в «Рыбном союзе». Однако российские таможенные органы, а вслед за ними и суды считают обоснованным опираться на документы от китайской стороны.

Если посмотреть на стоимость, от которой отталкиваются таможенные органы, получается, что импортер привез товар себе в убыток - это само по себе абсурдно, подчеркнули в отраслевом объединении.

«На сегодняшний день от действий недобросовестных китайских поставщиков пострадал целый ряд крупных российских импортеров», - говорится в обращении к Сергею Митину.

Документы, к которым апеллирует таможня, не могут служить основой для выявления расхождений с документацией от российских импортеров, а также не могут служить доказательством в суде, считают эксперты «Рыбного союза»: они получены не в рамках установленного порядка международного сотрудничества в таможенной сфере, не заверены и не легализованы должным образом.

«Китайская сторона предоставляет эти документы с пометкой, согласно которой они не могут использоваться в качестве доказательства в суде», - рассказали в объединении.

Точку могли бы поставить судебные органы. Однако судебная практика по аналогичным делам разнится. Вплоть до того, что одним и тем же судебным составом Арбитражного суда Северо-Западного федерального округа сделаны диаметрально противоположные выводы по сходным обстоятельствам, обратили внимание эксперты союза.

Отраслевое объединение попросило сенатора обратиться в Верховный суд для получения разъяснений.

«На мой взгляд, здесь именно высший судебный орган должен рассмотреть вопрос и принять однозначное решение. Нужно внести ясность: какие документы должны приниматься в качестве основания, как они должны заверяться, перепроверяться. И соответственно, на каком основании они могут служить доказательной базой при оценке правильности расчета таможенной стоимости», - прокомментировал председатель «Рыбного союза» Александр Панин.

При неблагоприятном развитии событий практика доначисления таможенных платежей и судебных разбирательств, с которой столкнулись импортеры рыбопродукции, может стать проблемой и для других сфер экономики - вопрос актуален не только для рыбной отрасли.

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