Контролеры определят программы профилактики нарушений среди бизнеса

Контролирующие органы станут ежегодно утверждать программы профилактики нарушений. Проекты таких документов должны будут проходить общественное обсуждение.

Новый закон о государственном и муниципальном контроле, вступающий в силу с июля, предусматривает акцент на профилактику нарушений. По каждому виду контроля должна ежегодно утверждаться программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство постановлением от 25 июня 2021 г. № 990 утвердило правила разработки и утверждения контрольными органами таких программ.

Они, в частности, должны предусматривать перечень и сроки (периодичность) проведения профилактических мероприятий.

По закону для профилактики могут использоваться информирование, обобщение правоприменительной практики, предостережение, консультирование, самообследование, профилактический визит. Контролеры могут использовать и нематериальное поощрение добросовестных лиц - так называемые меры стимулирования добросовестности.

Проект программы профилактики должен проходить общественное обсуждение - с 1 октября по 1 ноября на предстоящий год. Для этих целей контрольный орган должен публиковать документ на своем сайте не позже 1 октября и затем давать обратную связь по поступившим предложениям.

Утверждать программу профилактики контролирующему органу поручено не позднее 20 декабря. Затем она должна размещаться на его сайте.

Постановление вступит в силу с 1 июля 2021 г. Правила начнут применяться с программ профилактики на 2022 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews